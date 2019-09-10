09 сентября 2019
08 сентября 2019

США ввели санкции против сотрудников следственного комитета в Югре

© Служба новостей «URA.RU»
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Против российских силовиков ввели санкцииФото: unsplash/
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Власти США ввели санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

В пресс-службе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре «URA.RU» подтвердили эту информацию. В ведомстве добавили, что санкции ввели против начальника следственного отдела региона Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. «Подробную информацию уточняйте в Госдепе», — заявили в пресс-службе следкома.

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