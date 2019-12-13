На Украине заявили о предварительной договоренности о транзите российского газа

Окончательной договоренности между Россией и Украиной по газу пока нет, заявили в «Нафтогазе»
Между Россией и Украиной есть предварительные договоренности по транзиту газа. Однако конечного варианта пока нет, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — ответил он на вопрос о том, есть ли договоренность о подписании контракта по газу, сообщает РИА «Новости».
Встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с Витренко прошла в пятницу, 13 декабря. По словам представителя украинской компании, обсуждение контракта ведется на разных уровнях. Пока что стороны продолжают обсуждать конкретику.