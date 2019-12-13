На Украине заявили о предварительной договоренности о транзите российского газа

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Окончательной договоренности между Россией и Украиной по газу пока нет, заявили в «Нафтогазе»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между Россией и Украиной есть предварительные договоренности по транзиту газа. Однако конечного варианта пока нет, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — ответил он на вопрос о том, есть ли договоренность о подписании контракта по газу, сообщает РИА «Новости».

Встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с Витренко прошла в пятницу, 13 декабря. По словам представителя украинской компании, обсуждение контракта ведется на разных уровнях. Пока что стороны продолжают обсуждать конкретику.

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