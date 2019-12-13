Освобожденные от санкций США уральские компании попали под них по ошибке

Минфин США наложил санкции на компании из Югры и Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые США сняли с трех уральских компаний, были наложены по ошибке. Организации были занесены в черный список из-за гендиректоров, которые оказались тезками обвиняемого в киберпреступности.

От санкций освобождены две югорские компании «Вертикаль» и «Юником», учредителем которых является Денис Гусев. Он — полный тезка обвиняемого по делу Evil Corp. Директор уральских компаний объяснил «URA.RU», что с обвиняемым у него разный год рождения. Он также отметил, что у его тезки есть гражданства разных стран, в то время как у него только российское. Гусев добавил, что санкции с его компании нужно было снять раньше.

Аналогично из списка было исключено ООО «Центр автообслуживания», расположенное в Кургане. Бывшим гендиректором компании также является Денис Гусев, однако его ИНН не совпадает с номером Гусева из санкционного списка США. Получить комментарий представителей компаний «URA.RU» не удалось.

Как писало «URA.RU», в начале декабря Минфин США ввел санкции против шести российских компаний и 17 человек. По версии ведомства, все они были связаны с хакерской группировкой Evil Corp. Их обвиняют в хищении у банков более 100 млн доллары. По данным американского Минфина, группировку возглавляет Максим Якубец, а важную роль в организации играли также Денис Гусев и Игорь Турашев.