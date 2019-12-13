Бизнесмены, которых называют родственниками Светланы Медведевой, подали в суд на журналистов

Агрохолдинг «Мираторг» и его владельцы — бизнесмены Виктор и Александр Линники (их часто называют родственниками супруги премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светланы) — подали иск к учредителю издания The Moscow Post, компании «Небоход медиа». Предприниматели недовольны публикациями, появившимися на сайте данного издания.
«Иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 декабря 2019 года и пока не принят к производству. Иск предъявлен к компании „Небоход медиа“, учредителю The Moscov Post, а также к главному редактору Алексею Козлову», — сообщает
По неподтвержденным данным, братья Виктор и Александр Линники, являющиеся владельцами и руководителями «Мираторга», якобы приходятся родственниками супруге премьер-министра России Дмитрия Медведева — Светлане Медведевой (в девичестве она носила фамилию Линник). В то же время сам Виктор Линник в интервью журналу «Эксперт» опровергал эту информацию. Кроме того, с официальным заявлением по этому поводу выступала и пресс-служба правительства РФ, также опровергнувшая данные о родственных связях бизнесменов Линников с семьей Дмитрия Медведева.