Бизнесмены, которых называют родственниками Светланы Медведевой, подали в суд на журналистов

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Здание московского городского суда. Москва, московский городской суд, фемида, мосгорсуд, меч правосудия
Суд рассмотрит иск владельца «Мираторга» к учредителю The Moscow PostФото: Владимир Андреев © URA.RU

Агрохолдинг «Мираторг» и его владельцы — бизнесмены Виктор и Александр Линники (их часто называют родственниками супруги премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светланы) — подали иск к учредителю издания The Moscow Post, компании «Небоход медиа». Предприниматели недовольны публикациями, появившимися на сайте данного издания.

«Иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 декабря 2019 года и пока не принят к производству. Иск предъявлен к компании „Небоход медиа“, учредителю The Moscov Post, а также к главному редактору Алексею Козлову», — сообщает RNS. Информации о характере исковых требований в картотеке судебной инстанции нет. «Иск подан из-за того, что журналист высказывает частное мнение, свои суждения, он рассуждает. Он подан не по изложенным фактам, а по рассуждениям журналиста — он задает вопросы», — сообщили агентству в редакции издания. Исковое заявление касается двух материалов The Mosocw Post, однако о каких именно статьях идет речь, непонятно.

По неподтвержденным данным, братья Виктор и Александр Линники, являющиеся владельцами и руководителями «Мираторга», якобы приходятся родственниками супруге премьер-министра России Дмитрия Медведева — Светлане Медведевой (в девичестве она носила фамилию Линник). В то же время сам Виктор Линник в интервью журналу «Эксперт» опровергал эту информацию. Кроме того, с официальным заявлением по этому поводу выступала и пресс-служба правительства РФ, также опровергнувшая данные о родственных связях бизнесменов Линников с семьей Дмитрия Медведева.

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