В Кремле ответили на «разговор на повышенных тонах» в Париже

Дмитрий Песков рассказал, в каком тоне проходили переговоры Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи «нормандской четверки» в Париже, некоторые политики делали попытки вести разговор на повышенных тонах. При этом, по его словам, никто не выходил за рамки рабочих отношений.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на переговорах с украинской стороной иногда главы государств говорили на повышенных тонах, пишет РИА «Новости».

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко признался, что в ходе встречи лидера России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского иногда велся разговор на повышенных тонах и даже появились «идеи серьезным образом переработать тот документ», напоминает телеканал 360. «Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — сообщил дипломат.

После президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей, напоминает RT.

Саммит лидеров Франции, Германии, России и Украины прошел в Париже впервые за последние три года. После переговоров они выступили с заявлением, что Минские соглашения являются базисом для работы «нормандской четверки».