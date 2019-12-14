ПФР пообещал двойные пенсии для россиян

Пенсионерам перечислят деньги за январь до конца декабря Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пенсионеры, получающие пособие по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и январь. Вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от Пенсионного фонда России (ПФР) не затягивать с выплатами.

На прошедшем заседании в ПФР Голикова напомнила, что фонд должен озаботиться заранее выплатой пенсий перед праздниками, пишет портал «Банки.ру». По ее словам, выплату за выходные и праздничные дни должны осуществить до конца года. Глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что уже в 20-х числах декабря будет произведено авансирование за январь.

Уточняется, что те пенсионеры, кто не успеет получить деньги до нового года, смогут сделать это в почтовых отделениях 3, 4, 5, 6 и 8 января.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% (примерно на одну тысячу рублей). Работающие пенсионеры могут претендовать на повышение пенсии — пересчет пенсионных баллов — с 1 августа.