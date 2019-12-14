В России наркоманов будут лечить тюрьмой

Пропаганду наркомании приравнивают к преступлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России для наркоманов, уклоняющихся от принудительного лечения, может появиться уголовная ответственность. Соответствующие поправки готовит депутат Госдумы Олег Нилов.

«Это должны быть специальные места лишения свободы, где наркоманы параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое „переламывание“», — рассказал RT Олег Нилов. Он отметил, что главной целью является изоляция наркоманов от «здорового общества». По словам депутата, уголовная ответственность для лиц, употребляющих запрещенные вещества, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 месяцев.

Сейчас, по действующему законодательству, суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в реабилитационный центр. Также законодательством установлена административная ответственность за употребление наркотических веществ.

Как заявил Нилов, пропаганда наркотических веществ стоит в одном ряду с пропагандой фашизма и нацизма, и поэтому за пропаганду наркотиков должно быть уголовное наказание, передает телеканал 360.