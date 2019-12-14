Санкции WADA против России не коснутся ключевого спортивного события

Запрет может не коснуться важного для футбольного мира чемпионата Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Запрет на участие России в крупных международных соревнованиях не касается чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом рассказал глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

«У нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта», — передает Associated Press слова Тейлора.

Он добавил, что если Россия захочет обжаловать решение WADA об отстранении от крупных соревнований на четыре года, и процесс в Спортивном арбитраже (CAS) затянется, то дисквалификация может также не коснуться Олимпийских игр 2020 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Четыре матча, среди которых игра в четвертьфинале, должны состояться в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что российская сборная по боксу отказалась принимать участие в Олимпийских играх 2020, если атлетам нельзя будет представлять Россию, напоминает агентство Nation News. На зимних Играх 2018 года в Южной Корее команда из России уже выступала под нейтральный флагом из-за допингового скандала.