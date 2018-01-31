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01 февраля 2018
31 января 2018
18:23  31 января 2018 6

Российским олимпийцам не хватило «нейтральной формы». Символику страны прятали в спешке. ФОТО

Нейтральной формы хватило не всемФото: Иван Писаренко/ТАСС
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Российским спортсменам не хватило экипировки для участия в Олимпиаде. Они столкнулись с проблемой за несколько часов до вылета в Пхенчан.

Комплектов формы «олимпийских спортсменов из России» от компании Zasport не хватило лыжникам, конькобежцам и хоккеистам. Взамен им выдали одежду с российской символикой, которая запрещена на соревнованиях решением Международного олимпийского комитета.

Газета «Взгляд» отмечает, что атлеты непосредственно перед вылетом заклеивали все знаки, которые могут выдать их гражданство. На это ушло несколько часов. Скрыв символы России, они отправились на рейс, но если нарушения будут замечены в Олимпийской деревне, то всю делегацию могут снять с соревнований.

В компании Zasport заявили, что выдали столько комплектов, сколько от них требовалось. «Мы выдали ровно то количество одежды, которое нужно было согласно списку, предоставленному нам Олимпийским комитетом России, согласно регламенту и договору с ОКР», — приводит агентство «Москва» слова главы компании Анастасии Задориной. Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет российской символики, на официальном сайте Игр размещены фотографии российских хоккеистов в форме с флагом России. До это в Сети появились снимки, на которых запечатлена нейтральная форма для российских лыжников. Одежду раскритиковали пользователи, которые сочли, что отметка «OAR» (OlympicAthlete from Russia) больше похожа на клеймо.

Семен Гринберг
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