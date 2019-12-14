Путин сделал статусный подарок россиянам ко Дню победы

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Законопроект о звании «Город трудовой доблести» в Госдуму внес Владимир ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появится почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий законопроект в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин.

«Звание „Город трудовой доблести“ присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте документа. Речь идет о производстве военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в годы войны.

Ранее «URA.RU» писало о том, что с предложением принять на федеральном уровне новое звание «Город трудовой славы» выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Данная инициатива прозвучала в ходе обсуждения подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным источника агентства в АП, звание «Город трудовой доблести» планируется раздавать только пяти городам в год, что усилит конкуренцию как среди городов, так и среди всех восьми федеральных округов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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