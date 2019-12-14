13 декабря 2019
12 декабря 2019

Названа причина пожара в тюменском наркодиспансере

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, пожарная лестница, пожарные
Возгорание произошло поздно ночью 14 декабряФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожар в тюменском наркодиспансере произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Виновником произошедшего может быть один из пациентов или сотрудники персонала.

«Официальная предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, виноват кто-то из пациентов или персонала, которые в тот момент находились в палате», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В ведомстве также добавили, что сейчас обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

Пожар произошел в наркодиспансере на улице Новой в Тюмени в час ночи по местному времени, напоминает агентство Nation News. В результате пожара пострадали 12 человек, одна из них медсестра, которая пыталась спасти пациентов. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также сообщается один пациент диспансера погиб на месте. Сейчас учреждение работает в прежнем режиме, пациентов размещают в других отделениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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