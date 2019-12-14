Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло вдвое

Число пострадавших из-за аварии с автобусом на трассе Пермь — Екатеринбург выросло до 15 человек. В машине находилось 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа.
«Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он сказал, что пока госпитализирована только одна девушка 2002 года рождения. По возвращении в Екатеринбург пять человек обратились в 23 городскую больницу. Другие пострадавшие обратились в различные травмпункты.
Горелых отметил, что в отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности). Сейчас представители ГУ МВД проверяют, проходил ли водитель предрейсовый контроль и имел ли путевой лист.
В СУ СК России по региону «URA.RU» сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 (оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности).
В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что в результате ДТП были госпитализированы 6 человек. В дальнейшем с жалобами на различные травмы к врачам обратились еще 13 человек. Возраст пострадавших от 17 до 23 лет.
Ранее сообщалось, что с различными травмами в больницу доставлено семь человек. Причиной аварии, по предварительным данным, стала усталость водителя заказного автобуса. Шофер долгое время ждал фанатов певца после концерта.