ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале заказной автобус, который вез 53 человек с концерта певца Макса Коржа, съехал с дороги и перевернулся. Инцидент произошел на трассе Пермь-Екатеринбург, семь человек доставлены в больницу.

«Водитель заказного пассажирского автобуса, по предварительным данным, задремал в дороге и не справился с управлением. В результате автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Уточняется, что ДТП чудом обошлось без жертв. Среди семи пострадавших есть двое несовершеннолетних, все доставлены в Бисертскую больницу.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать усталость водителя. Ему пришлось ждать пассажиров, которые остались после концерта Макса Коржа в клубе, до четырех утра. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.

Для обеспечения порядка на участке трассы полосы в оба направления работают под контролем инспектора ДПС в штатном режиме. По указанию начальника регионального полицейского главка генерала Александра Мешкова на место аварии направлена усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет начальник ГИБДД города Нижние Серги Денис Савсюк.

В автобусе находились 53 человека Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых