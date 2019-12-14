Власти ответили на данные о десятках миллионов россиян, которым запретили выезжать за рубеж

Федеральная служба приставов назвала точные данные о количестве невыездных должников
В Федеральной службе приставов (ФССП) пояснили, что в СМИ публиковалась неверная информация о количестве невыездных должников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Всего по состоянию на 01.11.2019 года действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Федеральной службы приставов.
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на данные ФССП, что порядка 25 миллионов россиян могут попасть в список невыездных из страны. Среди них 1,42 млн должников только по алиментам.