Власти ответили на данные о десятках миллионов россиян, которым запретили выезжать за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт, стойка регистрации, пассажиры
Федеральная служба приставов назвала точные данные о количестве невыездных должниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Федеральной службе приставов (ФССП) пояснили, что в СМИ публиковалась неверная информация о количестве невыездных должников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Всего по состоянию на 01.11.2019 года действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Федеральной службы приставов.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на данные ФССП, что порядка 25 миллионов россиян могут попасть в список невыездных из страны. Среди них 1,42 млн должников только по алиментам.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...