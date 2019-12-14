Бастрыкин взял под личный контроль дело о крушении автобуса с уральскими фанатами Макса Коржа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства дело о ДТП с автобусом на трассе в Свердловской области. Это следует из информации. размещенной на сайте СК.
«Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела», — говорится в сообщении. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошла авария.
Заказной автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург 14 декабря, вылетел в кювет на трассе Свердловской области и перевернулся. В салоне находились 54 человека. Из них пострадали 15, передает RT. СК возбудил уголовное дело о об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пассажиры автобуса возвращались с концерта певца Макса Коржа.