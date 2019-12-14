Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ. ФОТО

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, михалкова юлия, мясников вячеслав
Вячеслав Мясников рассказал о новом способе подзаработатьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Бабка решила рубить бабки. На такси», — подписал публикацию Мясников. На фото звезда шоу в образе бабушки стоит рядом с макетом желтой машины такси. Ранее артист снял клип на свою песню «Девяностые». Ролик снимали в екатеринбургском баре «Огонек». Действие происходит в 1990-е годы. В клипе Мясников ходит в малиновом пиджаке с золотой цепью на шее.

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Бабка решила рубить бабки. На такси. #мясников #вячеславмясников #мясниковспасётмир

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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