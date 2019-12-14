Вячеслав Мясников рассказал о новом способе подзаработать
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
«Бабка решила рубить бабки. На такси», — подписал публикацию Мясников. На фото звезда шоу в образе бабушки стоит рядом с макетом желтой машины такси. Ранее артист снял клип на свою песню «Девяностые». Ролик снимали в екатеринбургском баре «Огонек». Действие происходит в 1990-е годы. В клипе Мясников ходит в малиновом пиджаке с золотой цепью на шее.