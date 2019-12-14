14 декабря 2019

Якубович не увидел ошибки в слове «монпасье»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль
Леонид Якубович высказался о нашумевшей ошибке в «Поле чудес»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никакой ошибки в слове «монпансье» без второй «н» нет. По его мнению, верное написание — «монпасье».

«Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — пояснил Якубович изданию «Газета.ru». При этом в толковых словарях современного русского языка Ожегова и Ушаковой слово «монпансье» пишется с двумя «н».

Ранее Якубович предложил финалисту программы «Поле чудес» угадать название вальса. Мужчина назвал правильный ответ, однако на табло высветилось слово «монпасье» без «н» во втором случае.

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© Служба новостей «URA.RU»
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