Якубович не увидел ошибки в слове «монпасье»

Леонид Якубович высказался о нашумевшей ошибке в «Поле чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никакой ошибки в слове «монпансье» без второй «н» нет. По его мнению, верное написание — «монпасье».
«Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — пояснил Якубович изданию «Газета.ru». При этом в толковых словарях современного русского языка Ожегова и Ушаковой слово «монпансье» пишется с двумя «н».
Ранее Якубович предложил финалисту программы «Поле чудес» угадать название вальса. Мужчина назвал правильный ответ, однако на табло высветилось слово «монпасье» без «н» во втором случае.