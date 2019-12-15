На Кавказе экс-прокурор заказала убийство следователя главному киллеру России

Следственный комитет России объявил о задержании бывшего прокурора Затеречного района города Владикавказа Ольги Швецовой подозреваемой в организации заказного убийства силовика. Чтобы осуществить это преступление, экс-прокурор обратилась к опасному преступнику — главному киллеру России Аслану Гагиеву.
«Швецова „заказала“ убийство следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александра Леонова, который являлся бывшим мужем ее сестры», — отмечают в пресс-службе СКР. Причина, по которой экс-прокурор решила пойти на преступление — неприязненные отношения, сложившиеся на почве развода последнего с сестрой Швецовой, полагает следствие.
Швецову задержали в Северной Осетии в аэропорту Беслана. В ближайшее время женщину могут арестовать.
По информации издания Baza, бывшего осетинского прокурора сдал правоохранителям член банды киллера Аслана Гагиева (более известного в криминальном мире как Джако). Как утверждают журналисты, чтобы организовать убийство следователя Леонова, Швецова якобы даже лично встречалась с Гагиевым.
В феврале 2019 года в Москве начался суд над Гагиевым. Процесс еще не завершен, он продолжается до сих пор. Преступник руководил криминальным сообществом из 55 человек, на счету которых убийства высокопоставленных чиновников и силовиков. Общее число жертв с момента образования ОПС в 2004 году достигло 60 человек. От рук банды Джако погибли глава Владикавказа Виталий Караев, вице-премьер республиканского правительства Казбек Пагиев, начальник УБОП Марк Мецаев, владелец банков «Содбизнесбанк» и «Кредиттраст» Александр Слесарев и многие другие.
Гагиев оказался под следствием после того, как его экстрадировали в Россию из Австрии.