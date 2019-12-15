В Екатеринбурге прошла церемония прощания с директором Свердловского театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым. Проститься с заслуженным работником культуры пришли его коллеги из театральной среды и представители власти, передает корреспондент «URA.RU».
На гражданской панихиде в театре Музыкальной комедии с траурным словом выступили руководители нескольких свердловских театров — Театра Драмы, Театра оперы и балета, Екатеринбургского театра юного зрителя, Детской филармонии, а также театра балета «Щелкунчик». «Михаил Вячеславович всегда был и останется человеком солнца, душевным и мягким. Он всегда хотел помочь каждому, дать добрый совет», — отметили друзья Сафронова в своей поминальной речи.
Свои соболезнования по поводу смерти директора также выразили исполнительный директор ассоциации музыкальных театров России Наталья Зыкова, исполнительный директор Московского художественного академического театра, экс-начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и бывший министр культуры Свердловской области, а ныне заместитель свердловского губернатора Павел Креков. Траурную речь произнес глава Екатеринбурга Александр Высокинский, к соболезнованиям присоединились бывший сити-менеджер города Александр Якоб и председатель комитета по социальной политике свердловского заксобрания Вячеслав Погудин.
Михаил Сафронов умер 12 декабря в одной из гостиниц Москвы. В столице директор театра находился с деловым визитом. Сафронов возглавлял Свердловский театр музыкальной комедии последние 20 лет. Под его продюсированием в театре были созданы постановки «Алые паруса», «Мертвые души», «Белая гвардия», «Декабристы». Директора театра похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.