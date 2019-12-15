Организатор шоу Макса Коржа на Урале рассказал о беспорядках на концерте

По словам организатора, пожарные были готовы к тому, что фанаты зажгут фаеры Фото: Владимир Андреев

Пермские пожарные были наготове, поэтому приступили к тушению горящих поверхностей сразу, как только фанаты Макса Коржа зажгли фаеры посреди зала. Об этом «URA.RU» рассказал организатор концерта Илья Хипхоп.

«Пожарные дежурили на месте, потому что были готовы к таким ситуациям. А покрытие, если бросить на него фаер, конечно, сразу воспламеняется», — рассказал корреспонденту агентства организатор концерта. По его словам, пожарным поставили задачу заливать горящие фаеры водой только в тот момент, когда они оказывались на полу.

Организатор не подтвердил информацию о возможных потасовках между фанатами Коржа и пожарными. Он считает, что на площадке Дворца спорта не происходило ничего серьезного. Илья предположил, что столкновения могли возникнуть тогда, когда пожарные пытались пробраться к горящему ковролину.

Ранее сообщалось, что фанаты Макса Коржа зажгли десятки фаеров во время концерта исполнителя в пермском Дворце спорта «Молот». На видео, которые участники концерта опубликовали в Instagram, видно, что часть зрителей пытается отобрать у пожарных шланг. На концерте также присутствовали зрители из Екатеринбурга, они приехали в Пермь на заказном автобусе. Позже стало известно, что на обратной дороге после концерта автобус с фанатами съехал с трассы и перевернулся.