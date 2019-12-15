Концерт прошел в Перми во Дворце спорта «Молот» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми на концерте Макса Коржа фанаты зажгли десятки фаеров посреди зала. Администрация заведения вызвала пожарных, которые попытались потушить пламя, поливая зрителей из шлангов. Видео с происходящим в своем Instagram опубликовал один из участников концерта.

«Ситуация жара. Кайф для пожарных, поливать на концерте в центре зала», — написали пользователи соцсети в комментариях. В ответ на действия пожарных разгоряченные фанаты отобрали у них пожарный рукав. В итоге концерт перешел в столкновения между поклонниками музыканта и охраной Дворца спорта.

В пресс-службе МЧС Прикамья «URA.RU» рассказали, что не получали сообщений о вызове пожарных к месту проведения концерта. Представители ведомства предполагают, что на месте дежурили частные пожарные бригады. Получить официальный комментарий произошедшего у представителей ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту агентства не удалось.

На концерте присутствовали зрители из Екатеринбурга, они приехали в Пермь на заказном автобусе. Позже стало известно, что на обратной дороге после концерта автобус с фанатами съехал с трассы и перевернулся. По информации ГУ МВД по Свердловской области, его водитель уснул в дороге. В результате пострадали 15 человек, всего в автобусе ехали 53 пассажира. Позже дело о крушении автобуса взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.