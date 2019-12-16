Властям Зауралья не удалось избавиться от ненужного имущества

Акции курганской «дочки» «Газпрома» снова не удалось продать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Курганской области в очередной раз не смогло продать акции АО «Газпром газораспределение Курган», заброшенный лагерь «Лесная сказка» и здание комбината питания. Итоги аукционов опубликованы на электронной торговой площадке.

«[Аукцион] не состоялся», — сообщается по каждому из лотов, выставленных на продажу региональным департаментом имущественных и земельных отношений. В частности, покупателей не заинтересовали 25,008% акций курганской «дочки» «Газпрома», за которые власти планировали получить не менее 68,8 млн рублей. Предыдущую попытку продать эти акции департамент предпринял в октябре — так же безрезультатно.

За заброшенный лагерь «Лесная сказка» в пригороде Кургана правительство региона запрашивало 18,7 млн рублей. Этот лот включал в себя 13 аварийных нежилых зданий, расположенных на земельном участке площадью 138 тысяч кв.м, который относится к землям особо охраняемых территорий. За четырехэтажное здание комбината питания на улице Химммашевской в областном центре власти просили 8,8 млн. Эти объекты также не вызвали интереса среди потенциальных покупателей.

Безрезультатно завершились и два аукциона по продаже муниципальной недвижимости, объявленных департаментом финансов администрации Кургана. Городские власти выставляли на торги нежилое помещение в общежитии на улице Достоевского площадью 11,9 кв.м (начальная цена — 250 тысяч рублей) и подвальное помещение в жилом доме в центре Кургана площадью 40,3 кв.м (450 тысяч рублей).