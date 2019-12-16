Социологи выяснили отношение россиян к домашнему насилию

Абсолютное большинство россиян считают неприемлемым физическое насилие в семье и выступают в поддержку соответствующего закона. В то же время, как выяснили социологи, взгляды на эту проблему мужчин и женщин сильно разнятся.
Так, по данным ВЦИОМа, 70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, а 90% опрошенных людей заявили о недопустимости любого физического насилия в семье. Ненужным закон посчитали только 7% респондентов, и еще 8% участников исследования считают, что «при определенных обстоятельствах» можно ударить супруга.
Ровно половина респондентов (50%) уверена, что нельзя прощать даже первый случай применения физической силы. 39% при этом готовы на первый раз закрыть глаза. При этом социологи обращают внимание на разные ответы мужчин и женщин:
«Закрыть глаза на первые побои в семье согласны 52% мужчин и только 29% женщин, а не настроены на прощение соответственно 34 и 62%. Женщины гораздо активнее мужчин (80% против 57%) выступают за принятие закона и больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85%)», — приводит результаты опроса газета «Ведомости».
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, как напоминает RT, был опубликован на сайте Совета Федерации в конце ноября. Авторами документа стали сенаторы и депутаты Госдумы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу, призвав взять во внимание мнение критиков законопроекта, которые опасаются манипулирования. Возможность принятия такого закона вызвала неоднозначную реакцию среди россиян. Так, авторы инициативы жаловались на угрозы, которые они получают.