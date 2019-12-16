15 декабря 2019

Оператор «Северного потока-2» захотел изменить условия строительства из-за птиц

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Оператор «Северного потока» попросил Германию работать в зимние и весенние месяцы 2020 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания Nord Stream 2, занимающаяся «Северным потоком — 2», попросила немецкие власти изменить условия работ. Об этом сообщило агентство DPA, сославшись на источник в компании.

Компания просит разрешить им прокладывать трубы в зимние и весенние месяцы 2020 года. «Запрос Nord Stream 2 связан с необходимостью сохранения популяции водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен быть проложен трубопровод», — передает слова немецких журналистов «Федеральное агентство новостей». Это запрос Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии планирует изучить 16 декабря.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. «Турецкий поток» также предполагает две нитки газопровода, который пройдет по дну Черного моря в Турцию и Грецию.

Ранее в США пообещали ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Оценивая ситуацию, в бундестаге признали капитуляцию Меркель перед США. На такое заявление отреагировали сразу несколько российских политиков.

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