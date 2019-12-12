В России оценили заявление немецких политиков о «капитуляции» перед США

Российские политики оценили заявление бундестага Германии, в котором представитель одной из фракций заявил о капитуляции Ангелы Меркель перед США в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». В России считают, что американцы оказывают на немцев серьезное давление.
Депутат Госдумы Павел Завальный указывает на то, что Германия оказалась под влиянием США из-за зависимости, связанной с некоторыми экономическими аспектами. Так, политик уверен, что Берлин сильно зависит от продаж немецких машин на американском рынке. «Они заявили, что будут брать американский сжиженный природный газ, чтобы хоть как-то успокоить Америку», — уточнил Завальный.
При этом Завальный считает, что газопровод будет достроен в любом случае. Согласен с ним и сенатор Владимир Джабаров, который уверен, что никакие санкции не помешают созданию «Северного потока — 2». «За приостановку [строительства газопровода] идет абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован», — рассказал Джабаров RT.
Своим мнением также поделился депутат Госдумы Игорь Ананских, который отметил, что российское топливо на 25-30% ниже по цене сжиженного природного газа. Политик уточнил, что Германия должна быть заинтересована в строительстве газопровода, если думает о своем народе.
Ранее в США пообещали ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Согласованный проект оборонного бюджета страны призван защитить энергетическую безопасность Европы путем введения санкций, связанных с российскими газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оценивая ситуацию, в бундестаге признали капитуляцию Меркель перед США.
Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. «Турецкий поток» также предполагает две нитки газопровода, который пройдет по дну Черного моря в Турцию и Грецию.