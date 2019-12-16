Назначен преемник директора Свердловской музкомедии

Покойный директор музкома Михаил Сафронов 20 лет посвятил театру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временно исполняющим обязанности директора Свердловского театра музыкальной комедии будет Галина Безуглова. Она работает в театре с 1980 года, с 2010 года является заместителем гендиректора театра по экономике и финансам.

«Исполнение обязанностей директора возложено на Безуглову Галину Николаевну. Все заявленные премьеры и новогодние спектакли состоятся», — сообщила «URA.RU» министр культуры региона Светлана Учайкина.

Вопрос о назначении нового постоянного руководителя театра пока остается открытым. Директор будет назначен указом главы региона Евгения Куйвашева по представлению министерства культуры Свердловской области. Ни сроки, ни предложенные кандидатуры пока не называются.

Директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов скончался 12 декабря в одной из столичных гостиниц. В Москве Сафронов был с деловым визитом. Как уточнила Светлана Учайника, причиной смерти Сафронова, который 20 лет был во главе Свердловской музкомедии, по данным судмедэкспертизы, стала остановка сердца.

Церемония прощания с Михаилом Сафроновым состоялось на Урале. Проститься с заслуженным работником культуры пришли его коллеги из театральной среды, представители власти и горожане.

Родился Михаил Сафронов в 1949 году в Ирбите, незадолго до смерти отметил 70-летие. Он являлся заслуженным работником культуры РФ. В 1999 году возглавил Свердловский академический театр музыкальной комедии. Под его продюсированием вышли такие постановки, как «Алые паруса», «Мертвые души», «Белая гвардия», «Декабристы».