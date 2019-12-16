15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

Челябинский губернатор меняет ключевого министра и структуру своего аппарата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований у губернатора. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер (справа) утвердил новую схему власти на Южном УралеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил новую структуру аппарата правительства, в которую перейдет Иван Куцевляк, занимающий сейчас должность министра экономического развития, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства. Куцевляк возглавит экспертно-аналитическое управление в статусе замруководителя аппарата губернатора и правительства. Главой минэкономразвития станет Наталья Лугачева, ныне первый замглавы ведомства.

«Куцевляк возглавил министерство в качестве антикризисного управляющего. Свою задачу он выполнил, теперь переходит на новую работу», — пояснил источник «URA.RU» в правительстве. Экспертно-аналитическое управление будет заниматься подготовкой и анализом нормативно-правовых актов.

На первом после выборов заседании правительства области Текслер сообщил, что в его аппарате будут созданы две новые структуры — экспертно-аналитическое управление и управление проектами. Теперь он подписал соответствующее распоряжение. На должность начальника управления проектами кандидатуры еще рассматриваются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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Ссылки по теме
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