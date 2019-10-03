Алексей Текслер поменял структуру правительства Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании правительства области 3 октября объявил об упразднении должности вице-губернатора—руководителя аппарата губернатора и правительства, которую занимал Евгений Голицын. Функционал руководителя аппарата переходит к первому заместителю главы региона Виктору Мамину, передает корреспондент «URA.RU».

«В аппарате появятся два новых подразделения: управление проектной деятельности, которое будет координировать и контролировать реализацию нацпроектов, и экспертно-аналитическое управление, которое будет заниматься контролем и экспертизой ключевых показателей региона, оставленных президентом, и экспертным сопровождением документов по поручению губернатора. Решение по кандидатурам будет приняты позже», — сказал Текслер.

Губернатор ввел две ставки заместителей. Их заняли Евгений Голицын и экс-спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров. Они будут курировать муниципалитеты в ежедневном режиме.

«Я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу. Создается институт региональных представителей в статусе замгубернатора. Их задача — координация усилий местных, региональных и если потребуется федеральных органов власти. Они будут заниматься проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я посещаю район. Первая группа муниципалитетов — центральная часть и юг области, кроме Магнитогорска. Вторая — горно-заводская часть и север области, кроме Челябинска и Копейска. Челябинск, Копейск и Магнитогорск будут курировать непосредственно область. Требую от всех оказывать всемерную поддержку и содействие Голицыну и Мошарову», — добавил губернатор.

Минэкономразвития области теперь будет курировать вице-губернатор Егор Ковальчук. Минпром области возглавил Павел Рыжий, минсоцтношений — бывший детский омбудсмен Ирина Буторина, минздрав — Юрий Семенов, миндотранс — Алексей Нечаев, госкомитет охраны объектов культурного наследия региона — Алексей Федичкин. Вице-губернатором по внутренней политики назначен Анатолий Векшин. Ранее Текслер утвердил остальных членов правительства области.