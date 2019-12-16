Оформление сайта Дня Победы срочно переделали после скандала

На сайте, посвященном годовщине Победы, поменяли иллюстрации после скандала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На официальном сайте, посвященном 75-й годовщине Дня Победы, были заменены иллюстрации после обвинений в несоответствии действительности. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Евгений Примаков.

«Говорят, что на официальном сайте празднования Дня Победы вчера судорожно перепиливали картинки из их „брендбука“: стрелочки переворачивали», — написал он. Примаков добавил, что всему виной могут быть зарубежные «методички», которые учат дизайнеров рисовать по шаблону. Таких работников депутат назвал «вредителями».

Одной из главных тем в оформлении сайта являются стрелки, указывающие, как на картах, направление наступления войск. Они составляют основу иллюстраций и логотипа «75». Изначально, согласно брендбуку, все стрелки были расположены по направлению «слева направо». Это возмутило пользователей соцсетей, которые увидели в таком дизайне направление нападения Германии на Советский союз.

Позже оформление было изменено, а стрелки перевернули в обратном направлении. «URA.RU» направило письменный запрос в студию, разработавшую дизайн сайта. На момент публикации материала ответ не был получен.

Все иллюстрации с направлением стрелок «слева направо» также отражены в брендбуке, который предусматривает использование разработанной символики при подготовке любых материалов, продукции и мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы.

Такие иллюстрации были на сайте изначально Фото: страница Евгения Примакова в Facebook