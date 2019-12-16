Маму Тимати обвиняют в гиперопеке внучки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мама Тимати (Тимур Юнусов) Симона Юнусова в очередной раз подтвердила, что готова на все ради пятилетней внучки Алисы. Бабушка девочки вышла на сцену и станцевала несколько танцев в театрализованном представлении.

«Без комментариев!!! Хочется сказать только одно… БРАВО!!!» — написала мама Алисы, модель Алена Шишкова в своем instagram-аккаунте. Девушка приложила несколько фотографий и видео с выступлением Юнусовой и ее внучки.

Однако не все поклонники обрадовались очередному представлению семейства Юнусовых. В комментариях под фотографиями в Instagram у мамы Тимати подписчики упрекают ее в том, что она отодвинула на второй план родную мать Алисы. «Алене [Шишковой] не даете все прелести материнства прочувствовать и пример внучке-то какой даете. Слишком вас много», — выражает недовольство один из подписчиков.

Поклонники и раньше высказывались о сильной опеке внучки со стороны Юнусовой. Выложив фотографию Алисы, она подписала ее родительской молитвой. Многих подписчиков этот текст привел в недоумение. Одна из комментаторов заявила, что после таких слов девочка кажется сиротой, сообщает портал «Дни.ру».