Бойцовый пес, который едва не растерзал челябинца, спасал хозяйку

Бывший сожитель женщины стал первым за шесть лет человеком, на которого набросился пес (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцовый пес, который едва не растерзал челябинца в минувшие выходные, защищал от него свою хозяйку. Об этом заявил знакомый женщины.

По словам горожанина, собака среагировала, когда бывший гражданский муж женщины пришел в нетрезвом виде выяснять с ней отношения. «Мужчина ударил ее, и тогда собака бросилась на защиту хозяйки, — цитирует 74.RU знакомого семьи. — Сейчас он лечится дома, госпитализации не потребовалось».

Горожанин также сообщил, что за шесть лет, которые пес живет в этом доме, он ни разу не напал на человека. Напротив, однажды спас подростка, которого избивали неподалеку и даже отбил бездомных котят от стаи бродячих собак. «Один из этих котят сейчас живет с ними», — добавил он.

Инцидент произошел в ночь на субботу в челябинском микрорайоне Чурилово. «URA.RU». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, происшествие было зарегистрировано: проверкой занимается отдел полиции «Тракторозаводский».