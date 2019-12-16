15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

Бойцовый пес, который едва не растерзал челябинца, спасал хозяйку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший сожитель женщины стал первым за шесть лет человеком, на которого набросился пес (фото из архива)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцовый пес, который едва не растерзал челябинца в минувшие выходные, защищал от него свою хозяйку. Об этом заявил знакомый женщины.

По словам горожанина, собака среагировала, когда бывший гражданский муж женщины пришел в нетрезвом виде выяснять с ней отношения. «Мужчина ударил ее, и тогда собака бросилась на защиту хозяйки, — цитирует 74.RU знакомого семьи. — Сейчас он лечится дома, госпитализации не потребовалось».

Горожанин также сообщил, что за шесть лет, которые пес живет в этом доме, он ни разу не напал на человека. Напротив, однажды спас подростка, которого избивали неподалеку и даже отбил бездомных котят от стаи бродячих собак. «Один из этих котят сейчас живет с ними», — добавил он.

Инцидент произошел в ночь на субботу в челябинском микрорайоне Чурилово. «URA.RU». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, происшествие было зарегистрировано: проверкой занимается отдел полиции «Тракторозаводский».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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