Бывший возлюбленный Заворотнюк ответил на обвинения в рукоприкладстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов некоторое время были паройФото: стоп-кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Актер Сергей Жигунов заявил, что в рукоприкладстве по отношению к Анастасии Заворотнюк его обвиняют «неинтересные и ненужные люди». Так он ответил на заявление режиссера Натальи Бондарчук, которая сказала, что Жигунов поднимал на Заворотнюк руку.

«Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать», — цитирует Жигунова агентство Nation news. Он подчеркнул, что завтра его могут обвинить даже в каннибализме.

Артист попросил своих коллег перестать обсуждать чужую жизнь. «Желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков», — заключил Жигунов.

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лечится от рака. Ей был поставлен диагноз глиобластома, в настоящее время Заворотнюк передвигается в инвалидном кресле, сообщает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...