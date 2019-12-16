Бывший возлюбленный Заворотнюк ответил на обвинения в рукоприкладстве

Актер Сергей Жигунов заявил, что в рукоприкладстве по отношению к Анастасии Заворотнюк его обвиняют «неинтересные и ненужные люди». Так он ответил на заявление режиссера Натальи Бондарчук, которая сказала, что Жигунов поднимал на Заворотнюк руку.
«Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать», — цитирует Жигунова агентство Nation news. Он подчеркнул, что завтра его могут обвинить даже в каннибализме.
Артист попросил своих коллег перестать обсуждать чужую жизнь. «Желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков», — заключил Жигунов.
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лечится от рака. Ей был поставлен диагноз глиобластома, в настоящее время Заворотнюк передвигается в инвалидном кресле, сообщает «Национальная служба новостей».