Названы претенденты на многомиллионное наследство ямальского политика и бизнесмена

Претендентами на наследство Анатолия Гампеля (на фото слева) являются четверо его детей Фото: Сергей Маландий © URA.RU

Претендовать на имущество нескольких компаний ноябрьского бизнесмена и политика Анатолия Гампеля, который скончался 7 декабря, будут четверо его детей. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Завещания нет. Он не собирался уходить из жизни. У него три дочери и сын. Они наследники первой очереди», — отметил собеседник.

В компании «Аляска» агентству сообщили, что вопросы о наследовании активов будут решаться в соответствии с российскими законами. «До этого момента компании холдинга продолжат выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по строительству объектов. Оперативное руководство компанией „Аляска“ осуществляет исполняющий обязанности гендиректора Владимир Малицкий», — отметили в компании.

По данным системы СБИС, Анатолий Гампель являлся учредителем шести действующих компаний: «Аляска», «Гамма», «Аляска-Сервис», «Ресторан „Аляска“», «Инвест-Аляска», а также «Риэлт-Аляска». Суммарная выручка всех предприятий за 2018 год составила более 250 млн рублей.

Ямальский политик и бизнесмен Анатолий Гампель умер ?на 66-м году жизни. В 2001 году его избрали депутатом думы Ноябрьска третьего созыва, а в 2009 году бизнесмен смог переизбраться. Политик являлся членом партии «Справедливая Россия».