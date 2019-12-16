Генпрокуратура купила электрокары за 3 млн рублей и объяснила это заботой об инвалидах

Надзорное ведомство закупило электрокары для отдыхающих своего пансионата
Генеральная прокуратура России закупила два электрокара, чтобы перевозить на них маломобильных отдыхающих своего пансионата в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Два электрокара закуплены для пансионата Генпрокуратуры „Россия“ в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что жилые и лечебные корпуса пансионата находятся на ощутимом расстоянии друг от друга.
Ранее Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок тендер на два электрокара общей стоимостью более 3 млн рублей, напоминает RT.