Генпрокуратура купила электрокары за 3 млн рублей и объяснила это заботой об инвалидах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Надзорное ведомство закупило электрокары для отдыхающих своего пансионатаФото: Софья Сандурская © URA.RU

Генеральная прокуратура России закупила два электрокара, чтобы перевозить на них маломобильных отдыхающих своего пансионата в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Два электрокара закуплены для пансионата Генпрокуратуры „Россия“ в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что жилые и лечебные корпуса пансионата находятся на ощутимом расстоянии друг от друга.

Ранее Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок тендер на два электрокара общей стоимостью более 3 млн рублей, напоминает RT.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...