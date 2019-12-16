Стало известно, как у Рамзана Кадырова появился русский брат

В 2006 году Рамзан Кадыров решил закрыть все детские дома в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У главы Чечни Рамзана Кадырова есть русский брат. Его мать Аймани Кадырова усыновила Витю Пиганова в 2006 году, мальчику было 17 лет. Отмечается, что в то время по всей республике закрывались все детские дома.

«Витю усыновила Аймани Кадырова. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем», — сообщает «Комсомольская правда». Сам Рамзан Кадыров в 2006 году забрал из детдома еще троих детей с целью усыновить, но у них объявились родственники.

Издание сообщает, что Висита служил в силовых подразделениях и принимал участие в зачистках горной местности от боевиков. В дальнейшем он стал помощником главы Чечни. Известно, что Рамзан Кадыров присутствовал на свадьбе своего русского брата в 2015 году. Жена Виситы учится на педагога русского языка и литературы. Молодые живут в родовом селе Кадыровых.