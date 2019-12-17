Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве в Ярославской области

Депутат избил до смерти таксиста, сообщают СМИ Фото: Pixabay

Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

Депутат был задержан утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером. По неподтвержденным сведениям, как пишет портал Yarnovosti, преступник, будучи в нетрезвом состоянии, убил водителя автомобиля, после чего попытался уничтожить труп и поджег машину. В региональном Следственном комитете ситуацию не комментируют.

«На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий», — сообщается на портале. По информации телеканала РЕН ТВ, чиновник якобы поссорился с таксистом и избил его до смерти. Подтверждений этих версий нет.