16 декабря 2019

Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве в Ярославской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Криминал., наручники, закон, криминал, правосудие, полиция
Депутат избил до смерти таксиста, сообщают СМИФото: Pixabay

Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

Депутат был задержан утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером. По неподтвержденным сведениям, как пишет портал Yarnovosti, преступник, будучи в нетрезвом состоянии, убил водителя автомобиля, после чего попытался уничтожить труп и поджег машину. В региональном Следственном комитете ситуацию не комментируют.

«На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий», — сообщается на портале. По информации телеканала РЕН ТВ, чиновник якобы поссорился с таксистом и избил его до смерти. Подтверждений этих версий нет.

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