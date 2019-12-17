Татьяну Тарасову просят отстранить от ведения трансляций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за «непрофессионализма» и «предвзятости» по отношению к спортсменам. Соответствующая петиция, адресованная, в том числе, президенту России Владимиру Путину и генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, опубликована на портале Change.org.

«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости», — говорится в петиции.

По мнению автора, налогоплательщики хотят получать за свои деньги «качественный контент», созданный профессионалами, которые болеют за всех российских фигуристов, а не «избранных по списку». Также в публикации предлагается не смотреть трансляции «Первого канала» с Татьяной Тарасовой, начиная с Чемпионата России, и не комментировать статья на спортивных сайтах, которые «превратили мир российского фигурного катания в онлайн-помойку». На момент подготовки материала петицию подписали 1 867 человек.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил поддержать Татьяну Тарасову. «Несправедливо», — добавил он в своем telegram-канале.