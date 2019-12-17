16 декабря 2019

Путина и Эрнста попросили отстранить тренера Тарасову от работы на «Первом канале». Венедиктов против

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Татьяну Тарасову просят отстранить от ведения трансляцийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за «непрофессионализма» и «предвзятости» по отношению к спортсменам. Соответствующая петиция, адресованная, в том числе, президенту России Владимиру Путину и генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, опубликована на портале Change.org.

«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости», — говорится в петиции.

По мнению автора, налогоплательщики хотят получать за свои деньги «качественный контент», созданный профессионалами, которые болеют за всех российских фигуристов, а не «избранных по списку». Также в публикации предлагается не смотреть трансляции «Первого канала» с Татьяной Тарасовой, начиная с Чемпионата России, и не комментировать статья на спортивных сайтах, которые «превратили мир российского фигурного катания в онлайн-помойку». На момент подготовки материала петицию подписали 1 867 человек.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил поддержать Татьяну Тарасову. «Несправедливо», — добавил он в своем telegram-канале.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...