Фигурантку дела о многомиллиардных хищениях у банка «Югра» освободили из СИЗО

Экс-директора столичного филиала «Югры» перевели под домашний арест Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Крах банка «Югра»

Московский городской суд решил отпустить из СИЗО экс-директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову, являющуюся фигурантом дела о многомиллиардных хищениях. Об этом журналистам ТАСС сообщили в суде.

«Суд перевел ее из СИЗО под домашний арест», — уточняют корреспонденты. Уточняется, что такая мера пресечения назначена Черновой до 14 февраля 2020 года.

Частный банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (Югра). Его офисы работали во всех регионах Уральского федерального округа, в также в Перми и Москве. В июле 2017 года у банка отозвали лицензию, а затем признали банкротом.

Бывший главный акционер «Югры» Алексей Хотин был задержан в апреле сотрудниками ФСБ и МВД России. Бизнесмен находится под домашним арестом и проходит обвиняемым по уголовным делам о растрате 7,5 млрд и 283 млрд рублей средств организации.

Позже в рамках этого же дела под стражу была взята и Чернова, а также еще два экс-сотрудника организации. В итоге женщина провела в СИЗО около полугода.

Участникам дела предъявлены обвинения по статье «Присвоение или растрата». Никто из подозреваемых не признает свою вину.