На Урале модернизируют одну из самых мощных пушек в мире

2С7 модернизируют на заводе «Уралтрансмаш» Фото: narodsobor.ru

Одну из самых мощных пушек в мире «Пион» модернизируют до конца этого года под новым название «Малка». Такое заявление сделал генеральный директор компании «Уралтрансмаш», которая входит в «Уралвагонзавод» Ростеха, Дмитрий Семизоров.

В декабре закончится капитальный ремонт и модернизация самоходной пушки. «Было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы», — сообщил Семизоров в интервью РИА «Новости». Сейчас орудие успешно проходит испытания на полигоне. С 2020 года компания планирует подготовить производство к серийному запуску этих артсистем.

«Малка» получила отечественные бортовую коробку передач и двигатель. Раньше их собирали на Украине. Также были модернизированы системы наведения и комплекс защиты самоходной пушки.

«Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион». Артсистема считается одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 — 203 миллиметра. В бою ее применяют для поражения важных объектов противника, расположенных далеко за линией фронта. Она может стрелять различными снарядами: от осколочно-фугасных до боеприпасов с ядерным зарядом.

Ранее в России модернизировали ядерные минометы 2С4 «Тюльпан». Эта система, как и «Малка», может вести огонь 203-миллиметровыми снарядами с ядерными зарядами, пишет «Утро.ру»