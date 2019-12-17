По словам соседей, дети из странной семьи ни с кем не общались (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сосед, который был знаком с детьми из семьи, где сотрудники ФСБ обнаружили арсенал, рассказал, что они были замкнутые и зажатые. В деревне Химози под Гатчиной (Ленинградская область) дети практически ни с кем не общались.

«Был мальчик. Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять», — сказал молодой человек в интервью «Пятому каналу». Он добавил, что детям запрещали рассказывать другим жителям деревни о семье, отце и его работе.

Юноша вспомнил, что однажды две девочки подошли близко к дому этой семьи. Тогда по ним начали стрелять из оружия, которое было заряжено солью. Он предполагает, что это был глава семейства, но утверждать не может.

Ранее силовики провели обыск коттеджа в деревне Химози в Ленинградской области. В доме нашли гранаты, автоматы, бронежилеты, тир, окровавленные матрацы, а на территории — большой деревянный крест, под которым была яма. Никто из детей семейства не смог назвать своей фамилии. Следователям они рассказали, что отец насиловал их сестру. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области уже возбудило уголовное дело в отношении главы семейства по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый был задержан.