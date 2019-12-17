Доктор Мясников объяснил, чем опасна полная диагностика организма

Проходить МРТ при диспансеризации не обязательно Фото: Илья Московец © URA.RU

Общая диагностика организма может привести к увеличению заболеваемости и ненужным расходам на лечение. Гораздо эффективнее проводить персонализированные обследования, считает российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы не должны делать при диспансеризации КТ, МРТ, многие виды УЗИ, онкомаркеры и так далее. В массе эти исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий, что приводит к увеличению заболеваемости и ненужным расходам», — написал он в своем telegram-канале.

Мясников привел в качестве примера общие рекомендации здорового жизни, которые часто опровергаются. Например, в случае с диспансеризацией у одного из тысяч могут найти заболевание, однако у остальных обнаруживаются лишь неясные симптомы, которые влекут за собой ненужное лечение. Аналогичная ситуация — с советами по правильному питанию и употреблению алкоголя и назначением лекарств с недоказанной эффективностью. Мясников отметил, что персонализированная медицина все еще находится «в зачатке».

Ранее Мясников заявил, что сейчас люди вызывают врача по любому поводу. Он объяснил, что срочно обращаться к медикам нужно только при определенных симптомах. Также врач рассказал, как сэкономить при покупке лекарств, напоминает телеканал 360.