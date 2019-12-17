В окружении депутата, сравнившей малоимущих с уголовниками, объяснили ее слова

Скандальное высказывание прозвучало во время заседания комитета по бюджету (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Высказывание депутата Госдумы Ирины Гусевой о малоимущих, которых можно сравнить с заключенными, является вырванным из контекста. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявили в приемной депутата.

«То, что из контекста выдергивается… мы не можем давать такие комментарии», — заявили в приемной депутата Гусевой. Собеседница агентства, представившаяся Верой, заявила, что ничего «раздувать» из этой ситуации не нужно. По ее словам, информационная шумиха, поднявшаяся вокруг высказывания депутата, является полной чушью.

«Вы сами понимаете, что это беспочвенная ерунда. Ирина Михайловна очень воспитанный деловой человек. Она точно знает, что говорит, и говорит правильно. Она никогда никого не оскорбляет, тем более своих избирателей», — пояснила собеседница агентства.

Как писало «URA.RU», скандал вокруг Гусевой начался после того, как было опубликовано видео с заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы. Там прозвучала идея освободить малоимущих от уплаты НДФЛ. Однако Гусева идею не поддержала. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила депутат. По ее словам, перед принятием такого решения нужно просчитать все экономические риски.