У бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель

Во время посадки Ту-22 никто не пострадал
В Астраханской области у дальнего бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку.
«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, летчики во время посадки не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет. Их уже доставили на аэродром.