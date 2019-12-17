У бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, самолет, ту-22, ту-26
Во время посадки Ту-22 никто не пострадалФото: Владимир Андреев

В Астраханской области у дальнего бомбардировщика Ту-22 во время полета отказал двигатель. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, летчики во время посадки не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет. Их уже доставили на аэродром.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...