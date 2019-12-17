Фотограф-убийца Лошагин потребовал освобождения из колонии

По приговору Лошагин освободится в 2025 году Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу фотографа Дмитрия Лошагина, который не согласился с отказом изменить ему условия отбывания наказания. Решение об отказе был о принято в Чкаловском суде Екатеринбурга 29 октября.

«Жалоба Лошагина рассмотрена. Принято решение оставить решение Чкаловского районного суда в силе, жалобу без удовлетворения», — сообщили »«URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле Лошагина хотели изнасиловать заключенные. Осужденный заявил, что платил экс-замначальника исправительной колонии Рафику Зиннатуллину, чтобы тот защитил его от насилия. Бывшего сотрудника ФСИН приговорили к 8,5 годам лишения свободы как коррупционера. Чтобы спасти Лошагина от изнасилования зеками, его перевели в Екатеринбург в колонию № 10. Там он работает на деревообрабатывающем производстве. После перевода в Екатеринбург Лошагин подал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах.