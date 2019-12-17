Ягудин оскорбил фанатов, требующих убрать Тарасову с «Первого канала»

Российский фигурист Алексей Ягудин высказался в поддержку заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Любители фигурного катания хотели отстранить ее от работы комментатором на «Первом канале» из-за предвзятости по отношению к спортсменам.
«Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда!», — написал Алексей Ягудин в своем instagram-аккаунте, добавив оскорбительный совет, адресованный хейтерам Тарасовой. Он подчеркнул, что нужно ценить легендарного тренера. Позже спортсмен удалил фразу, которая оскорбила его подписчиков, из поста в социальной сети.
Фигурист Илья Авербух также поддержал тренера и сказал, что Тарасову могут считать непрофессионалом лишь абсолютные невежды, передает RT.
Ранее на портале Change.org была создана петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину и генеральному директору «Первого канала», в которой потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за «непрофессионализма» и «предвзятости» по отношению к спортсменам. Автор петиции призвал не смотреть трансляции «Первого канала» с Татьяной Тарасовой.