Бастрыкин вмешался в две уральские истории, прогремевшие на всю страну

Александр Бастрыкин призвал тщательно изучить доводы, приведенные журналистами Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проведение доследственных проверок по материалам федеральных СМИ. Журналисты рассказали истории девочки из Кургана, которую затравили из-за огромного родимого пятна и инвалида из Челябинска, которому отказываются установить пандус.

«Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России поставить на контроль ход указанных проверок», — говорится в сообщении официального представителя СК России. Глава СК призвал руководителей следственных управлений тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами.

Ранее «URA.RU» писало, что родители девочки из Кургана с огромным родимым пятном пожаловались ведущим программы «Мужское и женское» на «Первом канале» на травлю. Сначала ребенка отказались крестить в церкви, а когда родители объявили в социальных сетях сбор средств на операцию, на их телефоны стали поступать угрозы от незнакомцев.

Капитан челябинской баскетбольной команды на колясках Сергей Стыцинин купил квартиру в новостройке, где по завершению строительства установили непригодный для использования пандус, передает телеканал НТВ. Мужчина подал в суд и управляющую компанию обязали создать необходимые для инвалида условия. Решение суда так и не было исполнено.