В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказался за отмену НДФЛ для бедныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих позитивно скажется на экономике России. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Такая мера будет очень позитивна для экономики», — приводит ТАСС слова министра. Свое мнение руководитель ведомства озвучил разговоре со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева высказалась против такой инициативы. Депутат отнесла к категории бедных граждан в том числе и бывших уголовников, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и еще раз получить возможность не платить налоги». В окружении Гусевой корреспонденту «URA.RU» объяснили скандал вокруг ее слов провокацией. Сама парламентарий заявила, что ее слова вырвали из контекста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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