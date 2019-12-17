Депутат Госдумы, отказавшаяся снизить налоги для бедных, отреагировала на скандал вокруг своих слов

Ирина Гусева объяснила скандал вокруг ее выступления провокацией Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева объяснила свое высказывание против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы (НДФЛ), заявив, что ее слова вырвали из контекста. Ранее СМИ писали, что на заседании думского комитета она сравнила бедных россиян с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.

Гусева сообщила в беседе с РИА «Новости», что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось на заседании комитета еще два месяца назад, однако видеозапись с ее заявлением появилась в интернете лишь в этот понедельник. По ее словам, это могло стать провокацией ее политических оппонентов. «Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от „Почты России“ и энергетиков навести порядок с тарифами», — рассказала Гусева.

Помимо этого, она подчеркнула, что в ролике с ее выступлением говорится об одном, а тексты были написаны о другом. Парламентарий также уточнила, что сама росла в обычной семье и никогда не стала бы причинять зла простому человеку, пишет «Национальная служба новостей».

В «Единой России» подтвердили, что слова Гусевой вырваны из контекста. Первый замруководителя фракции Андрей Исаев подчеркнул, что в обществе периодически начинается дискуссия о повышении НДФЛ для богатых и понижении для бедных. «Сама по себе идея заслуживает того, чтобы ее обсудить, здесь необходимо взвесить все имеющиеся за и против», — цитирует ТАСС слова Исаева. Политик также напомнил, что у государства есть и другие способы поддержки граждан. В частности, от уплаты НДФЛ освобождены выплаты пострадавшим от катастроф.

Ранее депутат Госдумы высказалась против освобождения от прогрессивного налога малоимущих россиян. При этом депутат отнесла к категории бедных граждан, в том числе, и бывших уголовников, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и еще раз получить возможность не платить налоги». В окружении Гусевой корреспонденту «URA.RU» также объяснили скандал вокруг ее слов провокацией.