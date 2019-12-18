В МВД назвали день, когда в России совершается рекордное число убийств

По данным силовиков, максимум убийств в России всегда приходится на 1 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое большое количество убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января. Соответствующие данные распространило министерство внутренних дел РФ.

«Помимо 1 января, крайне много убийств также совершается 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным», — пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию МВД.

Главной причиной рекордного числа убийств, совершаемых 1 января, называется рост потребления алкоголя в стране в предновогодние дни и в сам Новый год. Еще одной причиной этого, по мнению экспертов, является всеобщее расслабление, сопутствующее январским праздникам. «В новогоднюю ночь зачастую активизируются преступники, пользуясь снижением уровня внимания граждан», — сообщил изданию глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.