Телеканалы России выдвинули ультиматум: любимые программы россиян запретят показывать в интернете

Россиян могут оставить без любимых телеканалов в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд российских телеканалов выдвинул ультиматум операторам интернет-телевидения о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». Если этого не будет сделано, то телеканалы откажутся от трансляций.

Письмо в ультимативной форме выдвинули Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа», сообщает РБК со ссылкой на свои источники. В послании указано, что с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020-го оператор должен распространять каналы по новым правилам, а с 1 февраля 2020 года — только через «Витрину ТВ». Под новыми правилами подразумевается запрет на размещение любых видов рекламы, отмена кнопок промотки и паузы при воспроизведении, фиксация геолокации и также запрет на трансляцию за пределами России.

Как уточняет издание, при несоблюдении этих правил из вещания в интернете исчезнут Пятый канал, РЕН ТВ, СТС и «Домашний», а также НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3. К этому списку могут допавится ряд каналов ВГТРК («Россия-1», «Культура» и так далее), уточнил собеседник издания.

Представитель Национальной медиа группы заявил, что нарушения при распространении сигнала телевещателей приводит к многомиллиардным убыткам. Между тем представитель МТС Алексей Меркутов считает, что требование телеканалов требует «детального изучения» и могут быть просто незаконны. «Выполнение нами требований вещателей могут привести к нарушению закона и прав наших абонентов на доступ к информации», — отметил он.